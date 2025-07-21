Обновленные цены на золото в Украине: сколько стоит драгоценный металл в июле
- Мировые цены на золото выросли на фоне ослабления доллара и возможного введения американских пошлин, достигнув 3 369,17 доллара за унцию.
- Нацбанк Украины установил закупочные цены на золото: от 4 413,29 до 4 457,87 гривны за грамм, в зависимости от стандартов качества.
Мировые цены на золото растут из-за опасений новых пошлин США, инициированных Дональдом Трампом, а также слабого доллара. Инвесторы ищут безопасные активы на фоне роста геоэкономического напряжения.
Какие мировые цены на золото?
На этой неделе цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США, в то время, как инвесторы ожидают ясности относительно торговой ситуации перед возможным введением американских пошлин 1 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Спотовая цена на золото повысилась на 0,5%, достигнув 3 369,17 доллара за унцию, фьючерсы также прибавили 0,5%, поднявшись до 3 376,30 доллара за унцию.
Небольшую поддержку ценам оказывает ослабление доллара. По мере приближения крайнего срока 1 августа внимание рынка сосредоточено на том, будут ли объявлены торговые соглашения или введены пошлины,
– отметил аналитик UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново.
Спотовая цена на серебро увеличилась на 0,8% и составила 38,47 доллара за унцию. Платина подорожала на 1,6%, до 1 444,11 доллара за унцию, а палладий – на 2,1%, до 1 266,91 доллара за унцию.
Какие цены на золото установил НБУ?
Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 457,87 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 444,50 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 413,29 гривны за грамм.
Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?
Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1736,25 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 353,33 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 766,20 гривны за грамм;
- 585 проба: 2 771,80 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 577,80 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 221,60 гривны за грамм;
- 916 проба: 4 286,80 гривны за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800,00 гривен за грамм.