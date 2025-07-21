Обновленные цены на золото в Украине: сколько стоит драгоценный металл в июле

Мировые цены на золото растут из-за опасений новых пошлин США, инициированных Дональдом Трампом, а также слабого доллара. Инвесторы ищут безопасные активы на фоне роста геоэкономического напряжения.

Какие мировые цены на золото?

На этой неделе цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США, в то время, как инвесторы ожидают ясности относительно торговой ситуации перед возможным введением американских пошлин 1 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Инвесторы скупают тонны золота: самое большое вливание средств за пять лет

Спотовая цена на золото повысилась на 0,5%, достигнув 3 369,17 доллара за унцию, фьючерсы также прибавили 0,5%, поднявшись до 3 376,30 доллара за унцию.

Небольшую поддержку ценам оказывает ослабление доллара. По мере приближения крайнего срока 1 августа внимание рынка сосредоточено на том, будут ли объявлены торговые соглашения или введены пошлины,

– отметил аналитик UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново.

Спотовая цена на серебро увеличилась на 0,8% и составила 38,47 доллара за унцию. Платина подорожала на 1,6%, до 1 444,11 доллара за унцию, а палладий – на 2,1%, до 1 266,91 доллара за унцию.

Какие цены на золото установил НБУ?

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 457,87 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 444,50 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 413,29 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: