Эталонные бренды нефти стремительно растут в цене

Цены на нефть растут на фоне новостей из США и изменения динамики на фондовых рынках. В то же время в России готовятся к обвалу цен на нефть.

Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 22 апреля, цены на нефть продолжают расти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дорожает из-за новых санкций США против Ирана и восстановления фондовых рынков после масштабной распродажи в начале недели. В частности, санкционные ограничения заставляют трейдеров действовать более осторожно. На рынок все еще влияют опасения относительно таможенной и монетарной политики США.

К теме! В России готовятся к обвалу цен на нефть в 2025 году. Ожидают, что средняя цена нефти Urals будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель.

Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent подорожала на 1,15 доллара или на 1,7%. Бренд нефти торгуется на рынке с ценой на уровне 67,41 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 1,24 доллара или на 2%. Цена американской нефти выросла до 64,32 доллара за баррель. Речь идет о контрактах на май. Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть выросли на 5%.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: