Как изменились мировые цены на нефть за неделю

За неделю, которая длилась с 14 по 18 апреля, нефть существенно подорожала. Речь идет о брендах нефти Brent и WTI. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

Интересно Российская нефть может подешеветь из-за Трампа

Американская нефть WTI за неделю выросла в цене на 5%. В частности, 17 апреля, сорт нефти завершил торги с ценой на уровне 64,68 доллара за баррель. Тогда как нефть Brent также подорожала на 5% до 67,96 доллара за баррель. Более того, марка нефти зафиксировала первый недельный рост за три недели.

Напомним, что в последний торговый день на неделе нефть выросла в цене более чем на 3%. Рынок нефти отреагировал на новости о возможной торговой сделке между США и ЕС. На неделе на цены на нефть влияли и такие факторы влияния:

Новые санкции США против Ирана. Вашингтон ввел санкции против экспорта иранской нефти и ее покупателей в Китае. При этом США планируют заключить новое соглашение с Ираном по его ядерной программе.

Опасения относительно торговой войны между США и Китаем.

Тарифная политика Дональда Трампа.

Планы некоторых членов ОПЕК по уменьшению объемов добычи нефти, чтобы компенсировать игнорирование квот ранее.

Напомним, что эксперты в США прогнозируют, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет. В ОПЕК также ожидают падения спроса на нефть, однако прогноз блока более оптимистичный.