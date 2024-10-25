Композиция с лодками за почти 400 тысяч: в какую сумму оценили коллекцию Медведчука
Источник:АРМА
Была проведена оценка 136 арестованных картин, ранее принадлежавших бизнесмену Виктору Медведчуку. Общая стоимость коллекции составляет ориентировочно 4 миллиона гривен.
Какие картины подпали под оценку
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило независимую оценку коллекции Медведчука. Комиссия по реализации арестованных активов выбрала оценщиком ЧП "ТЕНДЕР ОНЛАЙН".
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Картины были разделены на 2 категории:
- 149 произведений искусства имеют культурную ценность и являются чрезвычайно ценными;
- 136 – не имеют культурной ценности.
Самыми дорогими работами среди 136 картин являются:
- Композиция с лодками (автор неизвестен) – 392,5 тысячи гривен;
- Полдень в Крыму (автор – Витиковский Лев) – 374,4 тысячи гривен;
- Тройка (автор – Стойлов Константин) – 349 тысячи гривен;
- Лошади (автор неизвестен) – 284,8 тысячи гривен;
- Акт или испанка (автор – Сергей Резниченко) – 170,1 тысячи гривен.
По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому, могут быть реализованы на аукционе,
– говорится в сообщении АРМА.
Обратите внимание! 136 картин, не имеющих культурной ценности будут реализованы через "Прозорро. Продажи".