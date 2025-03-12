Доллар США обвалился и отыграл потери за день: какие факторы влияют на валюту

Доллар США продолжает терять позиции на рынке. На валюту давит сразу несколько факторов влияния, таких как таможенная политика Трампа и заседание центробанка США.

Что происходит с долларом США

Во время торгов в среду, 12 марта, индекс доллара США продолжает падать в цене. В частности, доллар упал до 103,4, прежде чем отыграть часть потерь, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Рынок отреагировал на последний отчет по инфляции в США. За февраль инфляция в первой экономике мира замедлилась впервые с сентября. По сравнению с январем инфляция упала с 3% до 2,8% годовых, по данным Assoсiated Press. Напомним, что целевой показатель Федеральной резервной системы США по инфляции – это 2%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Однако таможенная политика Дональда Трампа может изменить ситуацию. Дело в том, что тарифы, вероятнее всего, спровоцируют новую волну роста цен. Напомним, Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая 4 марта, поэтому инфляция снова может вырасти в ближайшие месяцы. Для понимания, только один день пошлин стоил фондовому рынку США 3,6 триллиона долларов.

К теме! На следующей неделе Федеральный резерв должен пересмотреть процентную ставку. Ожидается, что американский регулятор оставит ставку на текущем уровне – 4,25% – 4,5%.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США на данный момент торгуется на уровне 103,73. Американская валюта потеряла в цене 0,10%, информирует MarketWatch. За последние 5 дней доллар подешевел почти на 0,54%, а с начала 2025 года доллар упал в цене почти на 5%.

Важно! При этом за прошедшую неделю доллар США упал цене на 3,5%. Более того, это была худшая неделя для валюты с ноября 2022 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: