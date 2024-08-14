Что влияет на доллар США

Доллар США остался стабилен после падения против основных конкурентов в течение ночи. Позиции американской валюты ослабли из-за благоприятных показателей Индекса цен производителей в стране, ведь это усиливает ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой.

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Сейчас трейдеры считают, что центробанк США начнет менять монетарную политику уже в сентябре 2024 года, согласно данным Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.