Как должны выглядеть 2 доллара США

Первые банкноты номиналом 2 доллара, по распоряжению федерального правительства, выпустили в 1862 году. Эти банкноты должны обязательно иметь ряд определенных особенностей. В частности, лицевой стороне изображен третий президент США Томас Джефферсон. Его портрет впервые нанесли на купюру в 1869 году.

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В то же время на обороте банкноты изображена репродукция картины Джона Трамбулла "Декларация независимости". Последняя печать банкноты номиналом 2 доллара имеет обозначение Series 2017A. Главные изображения на этой купюре не меняли с 1976 года.

США не планируют менять дизайн банкноты номиналом 2 доллара.

Как выглядит купюра номиналом 2 доллара / Скриншот Bureau of Engraving and Printing

Интересные детали! На сегодня количество купюр номиналом 2 доллара в обращении составляет 1,2 миллиарда. Их оценивают в 2,3 миллиарда долларов, согласно данным TitleMax.

Стоит добавить, что бумага для банкнот, который использует Федеральный резерв для печати валюты, на одну четверть состоит из льна и на три четверти из хлопка и содержит красные и синие защитные волокна. Кроме того, на поверхности банкноты благодаря прикосновению пальцев можно почувствовать рельефную печать, которая отличает настоящим единицам характерную текстуру, информирует US Currency Education Program.