Какие суммы можно переводить за границу в 2025 году

По состоянию на май 2025 года украинцы могут свободно переводить средства за границу. Однако существуют определенные ограничения, которые зависят от типа перевода, статуса клиента и подтверждения источников доходов.

Есть ли лимиты на переводы

До 1 апреля 2025 года действовал лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (P2P), однако Нацбанк решил его не продлевать, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это ограничение было установлено НБУ для борьбы с противоправными финансовыми операциями.

С 1 апреля 2025 года НБУ не продлил действие этого лимита, однако банки внедрили собственные ограничения в соответствии с подписанным Меморандумом. Эти ограничения зависят от рискованности клиента и наличия подтвержденных источников доходов.

Обратите внимание! С 1 июня 2025 года для клиентов со средним и низким уровнем риска лимит на переводы составит 100 000 гривен в месяц.

Ограничения не применяются к:

Переводов между собственными счетами клиента в одном банке

Клиентов с подтвержденными источниками доходов, которые могут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Официально зарегистрированных волонтеров.

Лимиты на переводы за границу

Способы перевода средств за границу:

SWIFT-переводы : используются для крупных сумм или деловых операций. Необходимо иметь реквизиты банка получателя и учитывать возможные комиссии.

P2P-переводы: быстрый способ : быстрый способ перевода средств с карты на карту, однако подлежит вышеупомянутым ограничениям.

Онлайн-сервисы: такие как: такие как PayPal или Wise, могут иметь собственные ограничения и комиссии, а также зависеть от условий военного положения в Украине.

Перед осуществлением перевода за границу рекомендуется: