Какие суммы можно переводить за границу в 2025 году
- По состоянию на май 2025 года, украинцы могут свободно переводить средства за границу, но существуют ограничения, которые зависят от типа перевода, статуса клиента и подтверждения источников доходов.
С 1 апреля 2025 года НБУ не продлил лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов физических лиц с карты на карту, но банки ввели собственные ограничения, в частности 100 000 гривен для клиентов со средним и низким уровнем риска.
По состоянию на май 2025 года украинцы могут свободно переводить средства за границу. Однако существуют определенные ограничения, которые зависят от типа перевода, статуса клиента и подтверждения источников доходов.
Есть ли лимиты на переводы
До 1 апреля 2025 года действовал лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (P2P), однако Нацбанк решил его не продлевать, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Это ограничение было установлено НБУ для борьбы с противоправными финансовыми операциями.
С 1 апреля 2025 года НБУ не продлил действие этого лимита, однако банки внедрили собственные ограничения в соответствии с подписанным Меморандумом. Эти ограничения зависят от рискованности клиента и наличия подтвержденных источников доходов.
Обратите внимание! С 1 июня 2025 года для клиентов со средним и низким уровнем риска лимит на переводы составит 100 000 гривен в месяц.
Ограничения не применяются к:
- Переводов между собственными счетами клиента в одном банке
- Клиентов с подтвержденными источниками доходов, которые могут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
- Официально зарегистрированных волонтеров.
Лимиты на переводы за границу
Способы перевода средств за границу:
SWIFT-переводы: используются для крупных сумм или деловых операций. Необходимо иметь реквизиты банка получателя и учитывать возможные комиссии.
P2P-переводы: быстрый способ: быстрый способ перевода средств с карты на карту, однако подлежит вышеупомянутым ограничениям.
Онлайн-сервисы: такие как: такие как PayPal или Wise, могут иметь собственные ограничения и комиссии, а также зависеть от условий военного положения в Украине.
Перед осуществлением перевода за границу рекомендуется:
Уточнить актуальные лимиты и условия в вашем банке.
Подготовить документы, подтверждающие источники доходов, для возможности увеличения лимитов.
Учитывать возможные комиссии и сроки зачисления средств при выборе способа перевода.