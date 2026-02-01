Пенсия участника боевых действий: какой минимум установило государство

Участники боевых действий имеют четкий минимальный уровень пенсии, ниже которого выплата не может устанавливаться. Такая государственная гарантия применяется на постоянной основе и распространяется на военнослужащих после завершения службы и оформления пенсионных выплат.

Какая минимальная пенсия для УБД?

В 2026 году государственные гарантии пенсионного обеспечения для участников боевых действий ориентируются на уровень, превышающий двойной прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, пишет Пенсионный фонд Украины.

В денежном измерении базовая гарантированная выплата составляет около 5 400 гривен в месяц без учета дополнительных надбавок и целевых доплат.

Справочно: Если после расчета индивидуальной пенсии ее сумма оказывается меньше гарантированного уровня, то государство компенсирует разницу через механизм адресной помощи. Таким образом фактическая выплата доводится до установленного минимального порога.

К тому же, для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, действуют льготные правила учета стажа. Период службы в районе боевых действий может засчитываться по повышенному коэффициенту: один месяц службы как три месяца страхового стажа.

Какие доплаты дополнительно получают участники боевых действий?

Кроме основной пенсии, как напоминают в ПФУ, законодательство предусматривает для УБД ряд регулярных доплат:

ежемесячная надбавка составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

также предусмотрена фиксированная целевая помощь на проживание и отдельные разовые выплаты, которые могут начисляться к государственным праздникам или памятным датам.

В то же время окончательный размер пенсии формируется индивидуально: с учетом страхового стажа, денежного обеспечения военнослужащего, надбавок, премий и выплат за воинское звание.

Что еще нужно знать о пенсиях военнослужащих?