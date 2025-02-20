Может быть богаче Трампа: сколько денег у Путина, который во главе России уже четверть века

Владимир Путин уже десятилетиями руководит Россией. О нем известно немало информации, однако доподлинно неизвестно, каким капиталом владеет глава Кремля.

Сколько денег у Путина

На сегодня нет официальной информации о настоящем состоянии Владимира Путина, который впервые стал президентом России в 2000 году. Однако существует несколько версий относительно того, каким капиталом владеет глава Кремля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Первая версия происхождения капитала Путина

Американский финансист и экономист Уильям Браудер в 2017 году заявил, что состояние Владимира Путина составляет примерно 200 миллиардов долларов. Соответствующее заявление он сделал в Сенате США. Это означает, что Путин может входить в десятку самых богатых людей в мире.

Для сравнения, капитал самого богатого человека в мире издание Bloomberg оценили в 402 миллиарда долларов. В тройку лидеров также входят Марк Цукерберг и Джефф Безос, состояние которых составляют 248 миллиардов долларов и 247 миллиардов долларов.

К теме! На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал действующего президента США Дональда Трампа в 5,6 миллиарда долларов.

Вторая теория капитала Путина

Согласно другой версии, Путин "зарабатывает" благодаря тому, что создал выгодные условия для увеличения богатства его близкого окружения (друзья и члены семьи). Мол, они получают контракты и бизнесы, выражая специфическую благодарность Путину "откатами" наличными или долями в своих компаниях.

Третья версия личного капитала главы Кремля

Также существует теория, что богатство Путина – это не более, чем выдумка. Якобы он не владеет почти никакими активами, однако пытается убедить россиян и весь мир, что невероятно богат.