Екс-король криптомира получил 25 лет тюрьмы: покаялся ли Сэм Бэнкман-Фрид
Источник:Reuters
В четверг, 28 марта, суд в Нью-Йорке огласил приговор по делу американского предпринимателя, который в прошлом был одной из ключевых фигур в криптомире. Речь идет о Сэме Бенкмане-Фриде, который создал и возглавлял криптобиржу FTX.
Бывшего предпринимателя обвиняли в мошенничестве с кражей 8 миллиардов долларов у клиентов криптобиржи FTX. Компания потерпела крах в 2022 году.
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Приговор суда для Сэма Бенкмана-Фрида
Окружной судья США Льюис Каплан присудил бизнесмену 25 лет за решеткой, отклонив его утверждение, что клиенты FTX якобы не потеряли деньги. Более того, служитель Фемиды обвинил Сэма Бенкмана-Фрида во лжи во время дачи судебных показаний.
В то же время бывший король криптомира настаивал, что биржа FTX все-таки имела возможность выплатить средства клиентам после "обвала". Судья Каплан подчеркнул, что Бенкман-Фрид не проявил раскаяния.К теме! Американские прокуроры назвали крах криптобиржи FTX "одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США".
Что известно о деле, фигурантом которого стал Сэм Бенкман-Фрид:
- В ноябре 2022 года цифровая империя Сэма Бенкмана-Фрида, которая насчитывала более 130 организаций, подала документы о банкротстве;
- Масштабный кризис с криптобиржей FTX всколыхнул мир после того, как резко обвалился курс токена FTT, а пользователи начали активно выводить свои средства;
- В результате всего за день основатель FTX потерял 94% своего капитала, который до этого оценивали в 16 миллиардов долларов;
- В начале ноября Федеральное жюри присяжных Нью-Йорка признало его виновным по всем обвинениям (7 пунктов). Ему грозит заключение сроком более 100 лет.