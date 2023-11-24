Бывший король криптомира "торгует" рыбой среди заключенных, чтобы выжить
Источник:Business Insider
Бывший король криптомира осваивает новую профессию. Сэм Бенкман-Фрид находится в нью-йоркском исправительном заведении, где и начал торговать рыбой. Он даже узнал, какая излюбленная рыбная "валюта" среди заключенных.
Сэм Бенкман-Фрид ждет приговора, который должны озвучить в марте. В исправительном заведении основателя криптобиржи FTX заметили за неожиданным процессом – обменом продуктов на услуги.
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Бывший король криптомира осваивает новую экономическую систему
В частности, источники сообщают, что именно благодаря вышеупомянутой деятельности, Сэм Бенкман-Фрид явился на предварительное рассмотрение своего дела в суде с новой стрижкой. Мол, он "оплатил" эту услугу рыбой.
Любопытно, что большую часть своей профессиональной карьеры он занимался трейдингом. Неудивительно, что Бенкман-Фрид сумел достаточно быстро освоиться в новой среде. Бывший криптобизнесмен даже выяснил, что любимая "валюта" среди заключенных – скумбрия. В целом, рыба держится в лидерах с 2004 года. За этой тенденцией стоит экономическая логика:
- Дело в том, что товары, имеющие постоянную ценность (продукты, талоны), как правило, используются для проведения обмена между заключенными;
- Например, скумбрия и тунец – это товары со стоимостью, которая может быть привязана к доллару.
Что известно о деле, фигурантом которого стал Сэм Бенкман-Фрид:
- В ноябре 2022 года цифровая империя Сэма Бенкмана-Фрида, насчитывавшая более 130 организаций, подала документы о банкротстве;
- Масштабный кризис с криптобиржей FTX всколыхнул мир после того, как резко обрушился курс токена FTT, а пользователи начали активно выводить свои средства;
- В результате всего за день основатель FTX потерял 94% своего капитала, который до этого оценивался в 16 миллиардов долларов;
- В начале ноября Федеральное жюри присяжных Нью-Йорка признало его виновным по всем обвинениям (7 пунктов). Ему грозит заключение сроком более чем на 100 лет.