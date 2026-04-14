Уже три судна: СМИ пишут, что некоторые танкеры "испытали" блокаду Ормузского пролива

Ситуация с Ормузским проливом остается довольно сложной. Согласно информации, уже три танкера испытали блокаду Соединенных Штатах.

Что известно о ситуации с Ормузским проливом?

Пока непонятно, были ли какие-то из этих судов задержаны американской морской блокадой, о чем пишет FT.

Читайте также Сколько Россия заработала из-за снятия санкций США

Еще три судна, которые заходили в иранские порты, попытались пройти через Ормузский пролив, проверяя предупреждение США о том, что любые суда, которые выходят из Персидского залива из иранских портов или прибрежных вод, будут перехвачены,

– говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о:

небольшом контейнерном судне, которое направляется в Индию; старое грузовое судно под японским управлением; грузовое судно, которое принадлежит греческому владельцу.

Два судна-танкера, которые находятся под санкциями, уже прошли через эту "водную артерию". Хотя одно из них не заходило в иранский порт.

Обратите внимание! Впоследствии в FT сообщили, что один из танкеров, находящийся под санкциями и ранее проходил через Ормузский пролив после введения блокады США, развернулся. А другие суда, рискнувшие пройти этот маршрут, остановились.

Позже появилась информация, что американские военные заявили: в течение первых 24 часов блокады иранских портов ни одно судно не смогло ее пройти, а шесть судов развернулись после получения соответствующего приказа.

В то же время в Reuters писали, что танкер Rich Starry является первым судном, прошедшим пролив во время блокады.

Кроме того, отмечается, что судно принадлежит китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd.

Что следует знать о ситуации с Ормузским проливом?

Соединенные Штаты заблокировали Ормузский пролив. Согласно заявлениям, это началось в понедельник, 13 апреля, с 17 часов по киевскому времени. Блокада касается судов, которые направляются в или из портов Ирана, в частности учитываются и берега Персидского и Оманского заливов.

В тот же день стало известно, что нефтяные танкерыи начали избегать Ормузского пролива. Однако СМИ писали, что три супертанкера, полностью загруженные нефтью, прошли пролив в субботу.