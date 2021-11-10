Сингапур назвал риски связанные с криптовалютами: планирует ли банк создавать цифровой доллар

Криптовалюты стали важной темой для многих центробанков мира, поскольку страны пытаются выяснить, как регулировать новую сферу. Свое слово сказали и в Сингапуре.

Центральный банк Сингапура предупредил о резких спекулятивных колебаниях и потенциальных рисках для индивидуальных инвесторов (также известных как розничные инвесторы), вкладывающих деньги в криптовалюты.

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Сингапур встревожен из-за криптовалют

Денежно-кредитное управление Сингапура осуждает криптовалюты или токены как инвестиционные активы для индивидуальных инвесторов. Эту позицию обнародовал глава ведомства Реви Мэнон во время своего выступления на финтех-фестивале в Сингапуре.

Цены криптовалютных токенов не привязаны к каким-либо экономическим основам и подвергаются резким спекулятивным колебаниям. Инвесторы рискуют понести значительные убытки,

– добавил Менон.

Сингапур избрал открытый подход относительно криптовалют. В частности, финансовые регуляторы страны верят, что блокчейн, цифровой реестр, записывающий транзакции без возможности внесения изменений и удаления, а также токены могут иметь много потенциальных преимуществ. Например, использование цифровых валют для более дешевых и более быстрых транснациональных платежей и торгового финансирования относят к преимуществам этого актива.

Индивидуальный или розничный инвестор Это непрофессиональный инвестор, покупающий ценные бумаги для личных личных счетов и часто оперирующий значительно меньшими суммами по сравнению с институциональными инвесторами.

Однако Денежно-кредитное управление Сингапура считает, что пока криптовалюты нельзя классифицировать как деньги, поскольку они плохо себя зарекомендовали как:

средство обмена,

средство сбережения,

денежная единица

В ведомстве называют цифровые деньги более точным и техническим термином – криптовалютные токены. Виртуальные монеты, которые используются для проведения платежей, определяют как цифровые платежные токены. Организации, оказывающие услуги, связанные с этими активами в Сингапуре, подлежат надзору и лицензированию со стороны Денежно-кредитного управления. Прежде всего, это касается рисков, связанных с отмыванием средств и финансированиям терроризма.

Планирует ли Сингапур создавать национальную цифровую валюту

Национальная валюта этого государства в Азии – сингапурский доллар. Мэнон подчеркнул, что центробанк Сингапура не спешит с созданием цифрового доллара. Реви Менон добавил, что наличные деньги никуда не исчезнут, поэтому вопрос о необходимости цифровой нацвалюты остается спорным.

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Для столь контраверсионной темы, которая также привлекает столько внимания, нет веских причин за или против цифрового доллара в Сингапуре,

– добавил Менон.

Преимуществами цифровой валюты от центрального банка является финансовая доступность или возможность получить более широкий спектр услуг в этом секторе. Однако большинство жителей Сингапура имеют банковские счета, а электронные платежи в стране – это распространенная, эффективная и конкурентоспособная услуга.

Стоимость самых известных криптовалют согласно CoinDesk: