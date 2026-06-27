Украинцев могут оштрафовать на границе: что нужно знать в 2026 году

В Украине действуют важные правила, которые распространяются как на иностранцев, так и на граждан страны. Речь идет об ограничениях на ввоз и вывоз валюты.

Что известно о штрафных санкциях в отношении валюты в Украине

Физические лица могут перевозить через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы, но существует определенный лимит, о чем сообщили в Государственной таможенной службе.

Читайте также С этой банкнотой евро нужно быть максимально осторожным: её выводят из обращения

Сумма (стоимость) валюты не должна превышать в эквиваленте 10 тысяч евро. Именно столько можно перевозить без письменного декларирования таможенному органу.

В частности, письменное декларирование осуществляется при следующих условиях:

лицо перевозит валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, составляющую 10 тысяч евро или более;

лицо ввозит на таможенную территорию Украины платежные документы и ценные бумаги, выраженные в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1 000 евро, в ручной клади или сопровождаемом багаже через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения, и суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 500 евро или суммарный вес которых превышает 50 килограммов, в ручной клади или в сопровождаемом багаже через пункты пропуска через государственную границу Украины, отличные от открытых для воздушного сообщения.

При этом ограничений относительно максимальной суммы законодательством не установлено.

Нарушение закона влечет за собой наложение штрафа в размере 20% от суммы, превышающей разрешенную законодательством Украины для перемещения валютных ценностей без письменного декларирования, согласно официальному курсу НБУ на день совершения нарушения таможенных правил.

Пересчет в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному НБУ, или по кросс-курсу. То есть украинцы должны следить также и за официальным курсом валют, чтобы понять, превышает ли сумма тот размер, который установлен законодательством.

Что еще нужно знать о перевозке валюты

Правило "10 тысяч" касается не только валюты или драгоценных металлов. Речь идет также об акциях, облигациях и т. п.

Для декларирования денег нужен паспорт. А также — документы, подтверждающие происхождение валюты.