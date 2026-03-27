США хотят забрать "Северный поток": Россия ошарашила заявлением
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США хотят получить контроль над "Северным потоком".
- Газопроводы "Северный поток" были повреждены в сентябре 2022 года, и инцидент называют актом саботажа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США хотят получить контроль над "Северным потоком". Напомним, эти газопроводы находятся в Балтийском море.
Какова ситуация с "Северным потоком" сейчас?
Газопроводы "Северный поток" были повреждены еще в сентябре 2022 года, сообщает Reuters.
Важно! Эти трубопроводы были повреждены из-за взрыва. Точные его причины не установлены.
Россия и западные страны заявили, что инцидент был актом саботажа. Следователи годами пытались разгадать тайну того, кто стоял за этим, а в прошлом году в Италии был арестован украинец,
– указывает издание.
Заметим, что украинца подозревали именно в координации нападений, сообщает Reuters. Украина свою причастность отрицает.
В эфире France Televisions Лавров сказал, что США хотят доминировать на мировых энергетических рынках. В качестве примера российский чиновник приводит ситуацию в Венесуэле.
Соединенные Штаты также сейчас заявляют, что хотят захватить трубопровод "Северный поток",
– утверждает Лавров.
Обратите внимание! Еще в 2024 году в Wall Street Journal появилась интересная информация. Стало известно, что американский инвестор хочет приобрести двухпроводный трубопровод "Северный поток-2"
Что известно о повреждении "Северных потоков"?
Из-за того, что были повреждены газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", поставки российского газа в Европу ощутимо сократились. Ответственность за этот инцидент, на себя так никто и не взял.
Обвинения получил бывший украинский офицер, который служил в СБУ. Как известно, он защищал Украину еще в начале полномасштабного вторжения. Эту информацию опубликовал The Wall Street Journal. Немецкие прокуроры эту информацию не прокомментировали.