Какова ситуация с "Северным потоком" сейчас?

Газопроводы "Северный поток" были повреждены еще в сентябре 2022 года, сообщает Reuters.

Важно! Эти трубопроводы были повреждены из-за взрыва. Точные его причины не установлены.

Россия и западные страны заявили, что инцидент был актом саботажа. Следователи годами пытались разгадать тайну того, кто стоял за этим, а в прошлом году в Италии был арестован украинец,

– указывает издание.

Заметим, что украинца подозревали именно в координации нападений, сообщает Reuters. Украина свою причастность отрицает.

В эфире France Televisions Лавров сказал, что США хотят доминировать на мировых энергетических рынках. В качестве примера российский чиновник приводит ситуацию в Венесуэле.

Соединенные Штаты также сейчас заявляют, что хотят захватить трубопровод "Северный поток",

– утверждает Лавров.

Обратите внимание! Еще в 2024 году в Wall Street Journal появилась интересная информация. Стало известно, что американский инвестор хочет приобрести двухпроводный трубопровод "Северный поток-2"

