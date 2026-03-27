Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США хочуть отримати контроль над "Північним потоком". Нагадаємо, ці газопроводи знаходяться у Балтійському морі.

Яка ситуація з "Північним потоком" зараз?

Газопроводи "Північний потік" були пошкоджені ще у вересні 2022 року, повідомляє Reuters.

Важливо! Ці трубопроводи були пошкоджені через вибух. Точні його причини не встановлені.

Росія та західні країни заявили, що інцидент був актом саботажу. Слідчі роками намагалися розгадати таємницю того, хто стояв за цим, а минулого року в Італії було заарештовано українця,

– вказує видання.

Зауважимо, що українця підозрювали саме в координації нападів, повідомляє Reuters. Україна свою причетність заперечує.

В ефірі France Televisions Лавров сказав, що США хочуть домінувати на світових енергетичних ринках. Як приклад російський урядовець наводить ситуацію у Венесуелі.

Сполучені Штати також зараз заявляють, що хочуть захопити трубопровід "Північний потік",

– стверджує Лавров.

Зверніть увагу! Ще у 2024 році у Wall Street Journal з'явилась цікава інформація. Стало відомо, що американський інвестор хоче придбати двопровідний трубопровід "Північний потік-2"

