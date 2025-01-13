Строгий контроль и отсутствие обмена: что известно о валюте КНДР и фото банкнот

Северная Корея, к сожалению, помогает России ввести полномасштабную войну против Украины. Уже известно о первом военнопленном из Северной Кореи. Это возможность больше узнать о том, как живет КНДР. В частности, речь идет о валюте этой страны.

Валюта Северной Кореи

Официальная валюта в Северной Корее – это она. Валюта на рынке обозначается аббревиатурой KPW и символом ₩. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

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Банкноты в Северной Корее печатают номиналами 5,10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 вон.

Северокорейская валюта / Фото Getty Images

Валюта Северной Кореи не является свободно конвертируемой. Это означает, что ее нельзя свободно обменять на другую валюту на рынке. Власти КНДР строго контролирует вону на рынке и все операции, связанные с ней.

Кроме того, в Северной Корее есть специальная конвертируемая она, которую могут использовать иностранные посетители, которые приезжают в страну. Напомним, что в 2024 году КНДР впервые с 2020 года снова разрешил въезд иностранцам в страну.