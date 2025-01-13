Валюта Північної Кореї

Офіційна валюта в Північній Кореї – це вона. Валюта на ринку позначається Валюта абревіатурою KPW та символом ₩. Про це пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.

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Банкноти у Північній Кореї друкують номіналами 5,10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 та 5000 вон.

Північнокорейська валюта / Фото Getty Images

Валюта Північної Кореї не є вільноконвертованою. Це означає, що її не можна вільно обміняти на іншу валюту на ринку. Влада КНДР суворо контролює вону на ринку та усі операції, пов'язані з нею.

Крім того, у Північні Кореї є спеціальна конвертована вона, яку можуть використовувати іноземні відвідувачі, які приїжджають до країни. Нагадаємо, що у 2024 році КНДР вперше з 2020 року знову дозволив в'їзд іноземцям до країни.