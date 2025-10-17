Этот металл дорожает быстрее золота: сегодня он снова вырос в цене
- Серебро растет в цене из-за большого спроса.
- Китай и Индия являются основными покупателями серебра из-за их большой промышленной базы.
Серебро продолжает дорожать. Этот металл растет в цене, в частности, из-за большого спроса на него. Дело в том, что серебро хороший "проводник".
Почему растет цена на серебро?
Серебро используется при создании многих современных технологий. В частности, электроавтомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как торговый актив, оно дешевле золота за унцию, что делает его более доступным для розничных инвесторов, а его цена, как правило, резче колеблется во время роста цен на драгоценные металлы,
– отмечает издание.
По состоянию на сейчас, основными покупателями серебра остаются Китай и Индия. Так происходит из-за того, что именно эти государства имеют большую промышленную базу.
Большое количество серебра также потребляется:
- правительствами;
- монетными дворами.
Нельзя и не сказать о том, что именно этот металл довольно популярным для изготовления украшений и других ценных изделий.
Как изменилась стоимость серебра?
Во вторник серебро достигло рекордной стоимости – 53,60 доллара за унцию. Впоследствии произошло падение цены этого металла.
А уже в пятницу серебро установило новый рекорд, оно достигло – 54,41 доллара за унцию. Вероятно, этот металл продолжит дорожать, сообщает Reuters.
Как изменилась цена на другие драгоценные металлы?
17 октября палладий вырос в цене на 0,3%. Стоимость этого металла за унцию сейчас – 1 618,95 доллара.
Сегодня золото установило новую рекордную отметку. Его максимум за сессию составил – 4 378,69 доллара за унцию.