Этот металл дорожает быстрее золота: его перспективы только растут
- В этом году серебро подорожало более чем на 100%, тогда как золото только на 60%.
- Глобальный спрос на серебро превышает добычу уже 5 лет, что способствует его подорожанию.
В этом году серебро ощутимо подорожало. Оно выросло в цене значительно больше золота. Для сравнения, стоимость серебра в 2025 году увеличилась более чем на 100%. А вот золото выросло на около 60%.
Почему цена на серебро стремительно растет?
Серебро преимущественно растет вместе с золотом. Однако цена на белый металл колеблется несколько резче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
После того как желтый металл взлетел в начале 2025 года, некоторые инвесторы указали на растянутое соотношение цен между двумя металлами более 100 к 1. Очевидная дешевизна серебра по сравнению с золотом была достаточной, чтобы побудить некоторых инвесторов инвестировать в белый металл,
– отмечает издание.
Дело в том, что некоторые инвесторы запаслись серебром, как альтернативными активами. Благодаря этому, им удалось отойти от:
- государственных облигаций;
- а также валюты.
Таким изменениям способствовала значительная долговая нагрузка в крупных экономиках. Речь, частности, о ситуации в США, Франции и Японии.
Вместе с этим, мировая добыча серебра несколько ограничена. К тому же стало известно, что три ведущие производители: Мексика, Перу и Китай столкнулись с трудностями, в том числе экономическими ограничениями.
Кроме этого, на ситуацию с серебром повлияли следующие факторы:
- глобальный спрос на серебро ощутимо превышает уровень добычи на шахтах уже 5 лет подряд;
- а биржевые инвестиционные фонды, которые поддерживаются серебром, привлекают новые инвестиции.
Как сообщает Reuters, сегодня серебро подорожало. Оно выросло в цене на 0,7% и достигло – 58,56 доллара за унцию.
Что важно знать о серебре сейчас?
Ценовой рекорд 2025 года серебро установило в прошлую пятницу. Тогда цена этого металла составляла – 59,32 доллара за унцию. Предположительно, этот металл продолжит дорожать и дальше.
Серебро это важнейший металл широкого использования. В частности, его применяют для изготовления современных технологических средств, например, аккумуляторов, электроавтомобилей, солнечных панелей. Также много серебра потребляют правительства и монетные дворы.