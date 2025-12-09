Этот металл дорожает быстрее золота: его перспективы только растут

В этом году серебро ощутимо подорожало. Оно выросло в цене значительно больше золота. Для сравнения, стоимость серебра в 2025 году увеличилась более чем на 100%. А вот золото выросло на около 60%.

Почему цена на серебро стремительно растет?

Серебро преимущественно растет вместе с золотом. Однако цена на белый металл колеблется несколько резче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

После того как желтый металл взлетел в начале 2025 года, некоторые инвесторы указали на растянутое соотношение цен между двумя металлами более 100 к 1. Очевидная дешевизна серебра по сравнению с золотом была достаточной, чтобы побудить некоторых инвесторов инвестировать в белый металл,

– отмечает издание.

Дело в том, что некоторые инвесторы запаслись серебром, как альтернативными активами. Благодаря этому, им удалось отойти от:

государственных облигаций;

а также валюты.

Таким изменениям способствовала значительная долговая нагрузка в крупных экономиках. Речь, частности, о ситуации в США, Франции и Японии.

Вместе с этим, мировая добыча серебра несколько ограничена. К тому же стало известно, что три ведущие производители: Мексика, Перу и Китай столкнулись с трудностями, в том числе экономическими ограничениями.

Кроме этого, на ситуацию с серебром повлияли следующие факторы:

глобальный спрос на серебро ощутимо превышает уровень добычи на шахтах уже 5 лет подряд;

а биржевые инвестиционные фонды, которые поддерживаются серебром, привлекают новые инвестиции.

Как сообщает Reuters, сегодня серебро подорожало. Оно выросло в цене на 0,7% и достигло – 58,56 доллара за унцию.

Что важно знать о серебре сейчас?