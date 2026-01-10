Санкции не действуют: российский НПЗ в Сербии возобновляет импорт нефти

Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет которой принадлежит России, получила первую партию сырой нефти после долгого перерыва. Поставки возобновили благодаря отмене санкций США.

Откуда поставляют нефть компании NIS?

Восстановление импорта позволит перезапустить единственный нефтеперерабатывающий завод страны в Панчеве и избежать дефицита топлива зимой, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Осуществлять поставки будут через Адриатический нефтепровод в Хорватии, который пока остается единственным маршрутом для транспортировки нефти по трубопроводу в Сербию.

Первую партию объемом 85 тысяч тонн доставят с терминала в хорватском городе Омишал, где она уже хранится. Это иракская нефть Kirkuk.

Позже в январе NIS получит меньшую партию нефти Es Sider из Ливии.

По расчетам, этих объемов хватит для работы завода минимум девять дней при условии полной загрузки,

– пишет издание.

В компании заявили, что ожидают доставку сырой нефти на Панчевский НПЗ уже на следующей неделе, а также планируют импорт дополнительных объемов.

Заметьте! В компании детали поставок не комментируют. Однако оператор нефтепровода JANAF, который обеспечивает импорт, заявил, что готов транспортировать нефть в течение всего срока действия разрешения.

Какие санкции США ввели против NIS?

США ввели санкции против NIS в октябре прошлого года в рамках более широких мер против энергетического сектора России из-за войны против Украины. Это привело к остановке единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает около 80% внутреннего рынка, пишет Barron's.

Однако Вашингтон предоставил временную разрешительную лицензию компании до 23 января. Это дало ей небольшой промежуток времени, чтобы закупить партии нефти для НПЗ и обеспечить страну топливом на фоне зимнего роста спроса.

В воскресенье, 4 января, президент Сербии Александар Вучич анонсировал, что NIS возобновит производство после 36-дневного перерыва:

по его словам, нефтеперерабатывающий завод заработает 17 или 18 января;

полноценное производство стартует 25 – 26 января.

Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января,

– заявил Вучич.

Важно! Ранее сербское правительство убеждало, что страна имеет достаточные запасы топлива. Однако прекращение поставок сырой нефти из-за санкций вызвало беспокойство в обществе из-за возможного дефицита.

Что еще нужно знать о компании NIS?