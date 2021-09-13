В Великобритании может появиться первая миллиардерша из мира спорта: кто она

18-летняя профессиональная теннисистка из Великобритании Эмма Радукана произвела настоящий фурор на последнем Открытом чемпионате США по теннису. Спортсменка, которую считали аутсайдером, не только выиграла турнир, но и получила шанс стать первой звездой спорта в Великобритании на миллиард долларов.

Эксперты по связям с общественностью сходятся во мнении, что чемпион – это мечта маркетолога с активными фанатами в Интернете, талантом и харизмой.

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Восхождение новой звезды спорта

После победы на турнире в США Эмма Радукана получила чек на 2,5 миллиона долларов, похвалу от настоящей легенды тенниса Мартины Навратиловой и поздравления от королевы Елизаветы II.

Я не чувствую никакого давления. Мне всего 18. Я просто развлекаюсь с тем, что попадается на моем пути,

– заявила теннисистка, пошутив, что ее целью на турнире была заработать достаточно денег, чтобы заменить утраченные Airpods.

Новый калибр

Такой успех невозможно игнорировать. Forbes оценил капитал наиболее высокооплачиваемой спортсменки мира Наоми Осаки вдолларов. Интересно, чтодолларов теннисистка получила от более чем, включая Google и Louis Vuitton.

Однако гуру в сфере связей с общественностью Марк Борковский, который работал с Майклом Джексоном и Led Zeppelin, убежден, что после победы на Открытом чемпионате США по теннису статус девушки резко изменился. Он считает, что она имеет потенциал стать первой звездой спорта в Великобритании на миллиард долларов.

Это начало чего-то эпического. Без сомнений, она – девушка на миллиард долларов. Она настоящая. Это не просто о ее потрясающую игру в теннис, это также о ее происхождении, этичность, свобода духа,

– отметил эксперт.

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Чарли Билл из компании Seven League заметил, что количество подписчиков Эммы Радукана в Instagram стремительно растет. Сейчас эта цифра достигла отметки в 1,6 миллиона человек. По его мнению, это еще одно преимущество теннисистки, ведь она привыкла к цифровым технологиям, поэтому для нее это интуитивно понятно. Кроме того, Чарли Билл подчеркнул, что цифровая аудитория сообразительная, и она будет игнорировать рекламу и контент, который ей не нравится, а высокий уровень взаимодействия в социальных сетях – золотой стандарт для потенциальных спонсоров.

Победа Эммы Радукана на турнире в США: смотреть видео