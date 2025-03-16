Как управлять финансами в паре

Финансовая советница Галина Тритяк рассказала 24 Каналу, что чрезвычайно важно, чтобы пары говорили о деньгах. По ее словам, партнерам лучше сразу обсудить то, кто и что думает о деньгах. Эксперт отметила, что финансы до сих пор остаются темой табу в Украине.

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В частности, Галина Тритяк, советует еще на берегу договориться о том, как человек подходит к теме личных финансов, какие привычки есть, что готова делать, что – нет. Особенно актуальной эта тема становится, если речь идет о серьезных отношениях, которые могут включать ведение совместного быта и общих расходов.

Важно! Пары могут пробовать различные подходы и экспериментировать. Таким образом, они смогут определить систему, как будет максимально оптимальной именно для них.

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