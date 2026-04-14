Из-за этого украинцы не могут платить за газ как раньше: изменения уже действуют

В Украине запустили новое приложение "Куб". Теперь платить за газ можно благодаря ему. Кроме этого, такое приложение имеет ряд других важных функций.

Что известно о запуске "Куба"?

О запуске приложения "Куб" стало известно, еще в декабре 2025 года, сообщил об этом глава "Нафтогаза" – Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий Глава НАК "Нафтогаз" Нафтогаз запустил мобильное приложение "Куб", в котором собрано все необходимое: можно быстро оплатить и сам газ, и его доставку – без лишних шагов и потери времени.

К тому же "Куб" имеет следующие функции:

через него можно управлять сразу несколькими лицевыми счетами;

контролировать собственное потребление;

просматривать историю платежей и так далее.

"Нафтогаз" совершенствуется, и эти изменения становятся ощутимыми для каждого потребителя. Дальше больше. Шаг за шагом,

– анонсировал Корецкий.

Заметим, что компания "Нафтогаз" выступила поставщиком последней надежды. Именно она обслуживает большинство украинских потребителей – более 90% граждан.

Сейчас тариф на газ для бытовых потребителей "Нафтогаза" остается без изменений. Он и в дальнейшем составит – 7,96 гривны за кубометр, сообщает "ГазПравда".

Обратите внимание! Тариф на газ для бытовых потребителей пока не меняется, благодаря действию моратория.

Как украинцы отреагировали на введение "Куба"?

Украинцы неоднозначно отнеслись к внедрению "Куба". Некоторые отметили, что в этом приложении трудно разобраться. Особенно с оплатой сразу нескольких счетов.

В то же время потребители до сих пор могут платить за газ как раньше. Речь идет об оплате счетов через кассу на почте, в банках и, например, через банковские приложения.

Важно! Ранее платить за газ можно было через бот GASUA в Telegram и Viber. Однако впоследствии эта опция стала недоступна.