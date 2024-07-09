Monobank и UNITED24 собрали 250 миллионов гривен для "Охматдета": остановился ли сбор

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил об успешном завершении совместного с UNITED24 сбора средств для больницы "Охматдет". Сбор длился 22 часа.

Напомним, что лечебница "Охматдет" очень серьезно пострадала во время массовой ракетной атаки в понедельник, 8 июля.

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Monobank и UNITED24 собрали 250 миллионов для "Охматдета"

Олег Гороховский сообщил, что по состоянию на 9 июня удалось собрать 250 миллионов гривен. В общем сбор длился 22 часа. Напомним, что первую цель в 100 миллионов гривен украинцы достигли всего за три часа после запуска сбора.

Согласно заметке предпринимателя, к сбору средств присоединилисьГороховский также написал, что это было легендарно и поблагодарил всех.

Добавим, что ранее в этот же день банков сообщал о проблемах со сбором. По его словам, "банка не выдержала и сломалась". Однако проблему достаточно быстро удалось решить.

Олег Гороховский в 18:29 сообщил, что люди продолжают присылать деньги на сбор. На тот момент на "банке" было 260 миллионов гривен. Однако на 19:30 украинцы задонатили почти 272,5 миллиона гривен для киевской больницы.