Первой целью сбора была сумма в размере 100 миллионов гривен. Поскольку этой отметки достигли всего за три часа, то сбор средств продолжили.

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Гороховский сообщил о проблемах в Monobank

Утром 9 июня соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что возникли определенные проблемы. Согласно его заметке "банка не выдержала и сломалась".

Гороховский заявил, что банк работает над тем, чтобы все починить. Кроме того, он извинился в заметке. На момент создания этого материала, уже собрали почти 194 миллиона гривен, тогда как конечная цель – 250 миллионов гривен.

По состоянию на 11:17 утра по киевскому времени Олег Гороховский сообщил в социальной сети, что проблему с "банкой" удалось решить. Банков добавил, что сбор продолжается.