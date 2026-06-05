Сбой в работе приложения Приват24: что известно

В ПриватБанке произошел сбой. Пользователи не могут войти в приложение и на сайт.

Что известно о сбое в Приват24

О том, что не работает в приложении, сообщают пользователи.

Смотрите также Россия не может получить все деньги за продажу нефти и газа: "виновата" именно Украина

Украинцы жалуются, что не могут зайти в приложение банка. У кого-то не работает также сайт.

При авторизации в Привате появляется окно с сообщением об ошибке.

Сбой в работе Приват24 / Скриншот из приложения

Ситуацию подтвердили и в самом банке. Там отметили, что уже работают, чтобы исправить сбой. Также там подтвердили, что есть сложности с работой сайта.

Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение – скоро все будет работать, как всегда,

– говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая в работе приложения также был сбой. Тогда при авторизации возникала аналогичная "ошибка выполнения операции". Проблему удалось быстро решить, но банк не назвал причину сбоя.