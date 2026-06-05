Сбой в работе приложения Приват24: что известно
В ПриватБанке произошел сбой. Пользователи не могут войти в приложение и на сайт.
Что известно о сбое в Приват24
О том, что не работает в приложении, сообщают пользователи.
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Украинцы жалуются, что не могут зайти в приложение банка. У кого-то не работает также сайт.
При авторизации в Привате появляется окно с сообщением об ошибке.
Сбой в работе Приват24 / Скриншот из приложения
Ситуацию подтвердили и в самом банке. Там отметили, что уже работают, чтобы исправить сбой. Также там подтвердили, что есть сложности с работой сайта.
Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение – скоро все будет работать, как всегда,
– говорится в сообщении.
Напомним, 11 мая в работе приложения также был сбой. Тогда при авторизации возникала аналогичная "ошибка выполнения операции". Проблему удалось быстро решить, но банк не назвал причину сбоя.