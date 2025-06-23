В работе Monobank фиксируют сбой
- В работе мобильного приложения Monobank фиксируют сбои, при попытке входа появляется ошибка.
- Техподдержка банка подтвердила проблему и работает над ее решением.
Приложение Monobank выдает ошибку при попытке зайти в него. Техподдержка работает над решением проблемы.
Что произошло с приложением Monobank
Пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения банка Monobank, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".
При попытке зайти в мобильное приложение перед пользователями появляется фирменный кот банка и сообщает об ошибке.
Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов,
- говорится в ответе техподдержки Monobank.
Техническая поддержка компании подтверждает перебои и уверяет, что специалисты уже работают над этим.
Напомним, что Monobank запустил новую программу вознаграждений для бизнеса. Компании смогут получать 1% от суммы всех переводов на карточки работников.
Среди основных преимуществ сервиса:
- переводы доступны круглосуточно – 24/7/365, включая выходные и праздники;
- средства поступают на карту в течение нескольких минут;
- подписание сведений происходит дистанционно – через приложение или веб-кабинет;
- счет для юридического лица открывается онлайн, без походов в отделения;
- комиссия за расчетно-кассовое обслуживание – 0%;
- выпуск и обслуживание карт – бесплатные.
Гороховский также отметил, что в Monobank также обратились к распорядителям бюджетных средств с предложением оптимизировать выплаты через новую систему, которая может сэкономить ресурсы государства.