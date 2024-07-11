В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономисты Олег Пендзин и Борис Кушнирук поделились прогнозами относительно ситуации на рынке нефти в этом месяце.

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Ближний Восток снова вышел на первый план

Олег Пендзин отметил, что в целом на рынок нефти влияет достаточно различных факторов, соответственно можно делать только определенные прогнозы. В любом случае сейчас цена на нефть пошла вниз на мировом рынке. По словам экономиста, это связано немного с деэскалацией на Ближнем Востоке, и с информацией о падении общего объема продаж автомобилей в Китае и, как следствие, уменьшение общего спроса на нефть.

Борис Кушнирук также заявил, что на рынок нефти влияет несколько факторов. По его мнению, ключевой – это, бесспорно, угроза, дестабилизация связана с Израилем, поскольку это может задеть значительную часть стран Ближнего Востока в тот или иной способ.

Борис Кушнирук Экономист И это главный фактор, который с одной стороны является предсказуемым в плане того, что это может произойти. А с другой стороны, когда это произойдет, это все равно будет в определенной степени, испытанием для Запада относительно того, что будет происходить в таком случае.

Кушнирук, кроме того, подметил, что именно фактор Ближнего Востока – это один из главных факторов, который будет влиять на цены на нефть, по меньшей мере, ближайшие полгода.

Борис Кушнирук подметил, на фоне сигналов о возможном прекращении огня, что не исключено, что с прекращением боевых действий в Секторе Газа, конфликт может вспыхнуть на территории Ливана. А еще есть фактор Голанских высот. При определенных обстоятельствах Иран может играть роль провокатора и через территорию Сирии пытаться начать там боевые действия.

Экономист напомнил, что Голанские высоты, согласно позиции ООН, считают оккупированными территориями. При таком сценарии, Сирия будет выглядеть как страна, которая стремится просто освободить свои законные территории. Конечно, что фактически это будет делать не Сирия, а прокси Ирана и тому подобное, но с формальной точки зрения – это тоже может быть фактором дестабилизации.

Выборы в США и рынок нефти и рынок нефти

Олег Пендзин заметил, что, вероятно, стоит ожидать, что ближе к президентским выборам в США будет гораздо более ощутимым влиянием на мировой рынок нефти американских предложений. В частности, открытие стратегических американских запасов.

Олег Пендзин Экономист и эксперт экономического дискуссионного клуба Для американского избирателя, по сути, ключевым фактором при оценке успешности или неуспешности работы администрации является цена на галлон топлива у них на заправках. И американцы будут пытаться как можно больше снизить цены на нефть, чтобы уменьшить ценники на своих заправках и подойти к выборам в ноябре в лучшей позиции. Поэтому я думаю, что вопросы, которые связаны с ожиданиями роста крупнейших мировых экономик – китайской, американской, европейской – ну и приближение американских выборов, будут однозначно влиять на мировую цену на нефть.

Что еще стоит знать о рынке нефти и прогноз на июль

Олег Пендзин, кроме того, объяснил, как на рынок могут повлиять Саудовская Аравия, Россия и ОПЕК в целом. Эксперт отметил, что это производители нефти, которые очень сильно зависят от спроса. По его словам, если цена будет падать, очень сильно падать, то они могут принять решение об уменьшении общего объема суточной добычи для того, чтобы поддержать ее на определенном уровне. В то же время от них, как от производителей, зависит не так уж и много.

Пендзин добавил, что на самом деле ситуация гораздо больше зависит от общего спроса на рынке нефти, ожиданий относительно роста или падения мировых экономик, а также важное значение имеют еще и политические факторы. Что касается цены на нефть в июле, то экономист прогнозирует, что сырье будет колебаться в диапазоне 80 – 85 долларов за баррель.