Саудовская Аравия пригрозила странам G7 из-за российских активов, – Bloomberg

Саудовская Аравия выразила свою позицию относительно конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом представители Минфина саудитов сообщили некоторым коллегам в G7.

Саудовская Аравия выступает против конфискации российских активов, которые заморозили после начала полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов.

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Позиция Саудовской Аравии по конфискации замороженных активов России

Министерство финансов Саудовской Аравии даже пригрозило продажей европейских долговых авуаров. В частности, они вспомнили о долге, выданный французским казначейством. Об этом сообщили два источника.

Что такое авуары Это денежные документы (чеки, векселя, переводы, аккредитивы), с помощью которых осуществляются платежи и оплачиваются обязательства их владельцев

Авуары Саудовской Аравии в евро и французских облигациях могут оценивать в десятки миллиардов евро. В то же время указывают, что эти активы могут быть недостаточно большими, чтобы иметь существенное значение, если их продать.

Также добавляют, что позиция Саудовской Аравии могла влиять на нежелание некоторых стран поддержать конфискацию замороженных активов России. Чиновники в Европе обеспокоены тем, что другие государства решили последовать примеру королевства.

Позже Министерство финансов Саудовской Аравии заявило, что таких угроз не было. В ведомстве заявили, что их отношения с G7 и другими странами связаны с взаимным уважением. Также в заявлении говорится, что они продолжают "обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы".

Однако есть информация, что один чиновник из Саудовской Аравии заявил, что выше упомянутые угрозы – это не стиль правительства. Однако он заметил, что возможно, очертил странам-членам G7 потенциальные последствия любых захватов.