Нефтяной гигант Saudi Aramco обсуждает продажу миноритарной доли в компании. Ориентировочно соглашение оценивают в 10 – 15 миллиардов долларов. Почему Саудовская Аравия пошла на такой шаг – читайте дальше.

До 49% активов компании, которая специализируется на нефтепроводах, может приобрести консорциум инвесторов из США, Китая и Саудовской Аравии. Инициатором этого процесса называют принца Мохаммеда ибн Салмана, который в течение нескольких лет настаивал на международном листинге ценных бумаг компании.

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Важные переговоры

Новыми владельцами акций могут стать американский гигант на фондовом рынке Apollo Global Management Inc., энергетическая инвестиционная компания EIG Global Energy Partners, китайский фонд инфраструктурных инвестиций Silk Road Fund и фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management Co. Участниками переговоров также являются пенсионные фонды Саудовской Аравии.

Листинг акций – совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой реестр, осуществление контроля за соответствием ценных бумаг.

Саудовская Аравия планирует направить средства, полученные от продажи миноритарного пакета акций Armaco, на финансирование технологий, туризм и других отраслей. Это соглашение поможет Саудовской Аравии достичь сразу двух целей:

заинтересовать новых инвесторов,

уменьшить зависимость бюджета от продажи нефти.

О подписании соглашения могут сообщить уже на этой неделе. Однако, существует риск, что переговоры могут потерпеть крах, поскольку Apollo или EIG могут выйти из процесса.

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Saudi Armaco: что следует знать о компании

Saudi Armaco – это крупнейшая в мире компания по объемам добычи и запасов нефти. Компания стала публичной в 2019 году и провела крупнейшее IPO в истории. По первичное размещение акций на рынке нефтяной концерн получил рекордные 25,6 миллиарда долларов.

Нефтяной гигант управляет почти сотней трубопроводов в стране. В частности, компании принадлежит стратегически важный нефтепровод "Восток – Запад", который соединяет месторождения черного золота с портом Янбу, на берегу Красного моря.