Один из крупнейших банков Польши готовят к продаже

В Польше готовятся к продаже одного из крупнейших банков. Уже известна сумма сделки, тогда как компания, покупающая банк, рассказала о своих целях.

В Польше продадут один из крупнейших банков

Santander Bank Polska – это третий по величине банк в Польше, который выкупит австрийская компания Erste Group. Стороны уже согласовали все условия сделки, пишет 24 Канал со ссылкой на Erste. Банк основали в 2001 году.

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Известно, что компания Erste Group приобретет 49% акций Santander Bank Polska за примерно 6,8 миллиардов евро. Кроме того, компания купит 50% ценных бумаг Santander TFI за 0,2 миллиарда евро. Согласно ожиданиям, эта сделка поможет увеличить прибыль Erste Group на акцию на 20%.

Стоит добавить, что Santander Bank Polska не просто один из крупнейших банков Польши. Santander Bank Polska также входит в список самых прибыльных кредиторов в стране. Банк имеет примерно 900 отделений и обслуживает более 3 миллионов клиентов.

Все вопросы со сделкой планируют завершить до конца 2025 года. Это будет реально, если они получат регуляторные одобрения. В Erste Group заявили, что с приобретением Santander Bank Polska они достигнут своей стратегической цели. Компания расширяет свое присутствие в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что в Украине могут выставить на продажу два банка, которые на сегодняшний день имеют статус государственных. Речь идет об "Укргазбанке" и "Смысле Банке".