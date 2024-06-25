Исследование провели эксперты из Центра геоэкономики Атлантического совета.

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Планы БРИКС

Эксперты сообщили, что государства-члены БРИКС стремились создать более многополярную финансовую систему. Для этого они обратили внимание на новые трансграничные платежные системы. Во главе этого плана стоял Китай, который также принял решение об ускорении развития Трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS) – механизма расчетов в юанях.

С июня 2023 года по май 2024 года к CIPS присоединились 62 участника. Поэтому теперь эта система насчитывает 142 прямых и 1394 косвенных участника. Однако SWIFT все еще остается лидером рынка с 11 тысячами подключенными банками.

Что такое БРИКС Это неформальное название сообщества крупных развивающихся стран,. В это объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Также 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

Кроме того, переговоры по платежной системе в рамках БРИКС находятся на ранней стадии. Ряд стран заключил двусторонние и многосторонние соглашения друг с другом, уделяя особое внимание трансграничной цифровой валюте центральных банков (CBDC) и соглашениям о валютных свопах

В то же время специалисты объясняют, что договоренности между странами, вероятно, будет сложно масштабировать из-за ряда проблем. Среди них следующие:

Регулирование;

Ликвидность.

В то же время добавляют, что эти соглашения в будущем могут стать основой для платформы для обмена валюты.

Какова роль доллара США в мире

Эксперты из Центра геоэкономики Атлантического совета указали в докладе, что доллар США остается главной резервной валютой в мире. Доллар удерживает этот статус со времен Второй мировой войны. На сегодня именно в долларах номинировано 58% иностранных резервов во всем мире, тогда как на евро приходится 21%.

Также в 2023 году доля юаня в мировых валютных резервах уменьшилась до 2,3%, упав с пикового показателя на уровне 2,8%, который зафиксировали в 2022 году. Такой результат зафиксировали даже несмотря на активную поддержку Китаем ликвидности валюты.

Важно! В докладе добавили, что такой спад мог быть спровоцирован тем, что юань могут воспринимать, как рискованную валюту из-за опасений по поводу экономики Китая, позиции Пекина по поводу российско-украинской войны, а также увеличенную напряженность в отношениях с США и G7.

Добавляют, что именно на доллар США приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций. Всего в документе указали, что роль доллара как главной мировой резервной валюты надежна в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кроме того, отмечают, что все потенциальные конкуренты доллара имеют достаточно ограниченные возможности, чтобы бросить вызов американской валюте. Это касается даже евро – второй самой популярной валюты в мире.

Напомним, что еще в 2023 году глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала угрозу глобальному статусу доллара. По ее словам, пока нет никакой альтернативы для американской валюты. Один из ключевых аргументов – отсутствие необходимой инфраструктуры в других странах, для того, чтобы их валюты могли выполнять такую же роль, как доллар США.