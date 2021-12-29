SenseTime – это крупнейшая китайская компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Ее штаб-квартира находится в Гонконге.

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Компания SenseTime может создать нового миллиардера

SenseTime оценила первоначальное публичное размещение своих акций на бирже в 3,85 гонконгских доллара или 49 центов за штуку. Это позволило привлечь 5,55 миллиарда гонконгских долларов. В долларах США это более 700 миллионов . Это была нижняя граница ожидаемого диапазона, однако это сигнал, что несмотря на напряженные отношения между США и усиление контроля со стороны Пекина национальных технологических гигантов, страна продолжает приносить капиталы и доходы венчурным капиталистам.

53-летний Тан Сяоо владеет 21% акций компании SenseTime, которые оценивают в 3,4 миллиарда долларов. Ранее он окончил Массачусетский технологический институт, а также занимает должность профессора информационной инженерии в Китайском университете Гонконга. Представители SenseTime отказались комментировать информацию о капитале Тан Сяоо.

У Тан Сяоо есть шанс попасть в список самых богатых людей мира / Фото Getty Images

К теме SenseTime является первой иностранной техкомпанией-единорогом после июльского IPO гиганта Didi Global Inc. в Нью-Йорке. Начало торгов акциями SenseTime запланировано на 30 декабря в Гонконге, рыночная стоимость компании составит более 16 миллиардов долларов.

В течение долгого времени ожидали, что SenseTime станет популярным публичным предложением, но в последние годы вокруг компании было немало негативного резонанса. В этом месяце SenseTime была вынуждена отложить выход на биржу после того, как США заявили, что программное обеспечение распознавания лица компании используется для угнетения мусульман-уйгуров в автономном районе Синьцзян на западе Китая. В SenseTime ответили, что обвинения, приведшие к санкциям, безосновательны.

Компания SenseTime возобновила процесс IPO спустя всего несколько дней после внесения в черный список. Это произошло после того, как группа важных инвесторов увеличила свои взносы с 450 миллионов долларов до 512 миллионов долларов. Позже компания загрузила правовое заключение на Гонконгскую фондовую биржу, утверждая, что ограничения не распространяются на материнскую компанию попавшего под санкции подразделения.