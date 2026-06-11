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Финансы Финансовые новости Санкции не действуют: Песков прокомментировал ситуацию с российскими банками
11 июня, 16:45
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Санкции не действуют: Песков прокомментировал ситуацию с российскими банками

Анастасия Зорик

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российскими банками. По мнению пресс-секретаря Путина, ограничения Запада никак не влияют на ситуацию в этом секторе.

Какова ситуация в банковском секторе России?

По мнению Пескова, ситуация в банковском секторе России «вполне стабильна и контролируема», сообщает российский Интерфакс.

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Это не новые явления: вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности, 
– говорит Песков.

Песков утверждает, что у российских банков есть лишь небольшие трудности. Однако, как говорит пресс-секретарь Путина, Кремлю удается все контролировать.

Интересно, что введенные санкции Песков назвал незаконными. Речь идет, в частности, об ограничениях ЕС. Напомним, в настоящее время Евросоюз работает над 21-м пакетом санкций. Туда как раз могут войти новые ограничения против российских банков.

Более того, известно, что Киев просит Европу в 21-м пакете сосредоточиться именно на банковском секторе России. К тому же особое внимание хотят уделить обходу санкций, в частности, через крипту.

Что известно о последних санкциях против России?

  • Еще 26 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Всего там было 18 ограничений. В первую очередь они коснулись ряда банков.
  • Также эти ограничения касались криптовалютных сетей и бирж. Именно их Россия использует для обхода санкций. Например, речь идет о сети A7. Она позволяла России, обходя санкции, финансировать свой ВПК.

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