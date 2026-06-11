Санкции не действуют: Песков прокомментировал ситуацию с российскими банками

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российскими банками. По мнению пресс-секретаря Путина, ограничения Запада никак не влияют на ситуацию в этом секторе.

Какова ситуация в банковском секторе России?

По мнению Пескова, ситуация в банковском секторе России «вполне стабильна и контролируема», сообщает российский Интерфакс.

Читайте также Российское золото никому не нужно: это реальное последствие войны против Украины

Это не новые явления: вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности,

– говорит Песков.

Песков утверждает, что у российских банков есть лишь небольшие трудности. Однако, как говорит пресс-секретарь Путина, Кремлю удается все контролировать.

Интересно, что введенные санкции Песков назвал незаконными. Речь идет, в частности, об ограничениях ЕС. Напомним, в настоящее время Евросоюз работает над 21-м пакетом санкций. Туда как раз могут войти новые ограничения против российских банков.

Более того, известно, что Киев просит Европу в 21-м пакете сосредоточиться именно на банковском секторе России. К тому же особое внимание хотят уделить обходу санкций, в частности, через крипту.

Что известно о последних санкциях против России?