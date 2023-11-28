Провал планов Кремля

Влияние на энергетический рынок Европы было для России одним из способов сдерживания Западной поддержки Украины в условиях войны. Чтобы сохранить это влияние, Россия прибегала к различным мерам в экономическом пространстве.

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Одним из таких "ходов" был подрыв "Северных потоков". По мнению Андрея Коболева, Россия поддалась собственной пропаганде и решила, что после этого Европа сама "придет договариваться".

Но это было ошибкой. Еще большей ошибкой стало то, что Россия не ожидала, какое сопротивление будет оказывать Украина.

Оно удивило россиян в плохом смысле и в хорошем для нас. Речь идет о действиях как на фронте, так и в глобальном информационном поле. То есть они рассчитывали на ситуацию, думаю, схожую с Крымом – что все более или менее тихо, они зайдут, заберут, и уже потом после драки кулаками не машут. Этого не произошло,

– объясняет эксперт.

Презумпция невиновности

На протяжении многих лет Россия делала все возможное, чтобы дестабилизировать сектор безопасности Европы. Но это практически не отразилось на реакции Запада в первые дни полномасштабного вторжения.

Андрей Коболев связывает это с принципом презумпции невиновности, когда для доказательства вины нужно потратить много времени. Кроме того, Россия десятилетиями использовала достаточно эффективную пропаганду и смогла навязать в Европе многие мифы.

Например, касательно атомной энергетики, что без российских энергоносителей мир умрет, что Россия это некая большая, замечательная загадочная страна, что россияне не хотят войны и так далее. Это же все часть масштабной пропаганды, которую распространяли в Европе,

– говорит экс-начальник "Нафтогаза".

Это влияние можно преодолеть только развенчанием пророссийских нарративов и длительным присутствием в европейском информационном пространстве.