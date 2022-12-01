Швейцария заморозила активы россиян почти на 8 миллиардов долларов: насколько возросла эта сумма

После полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария приняла историческое решение. Страна, которая во время двух мировых войн придерживалась нейтралитета, присоединилась к санкциям против агрессора.

28 февраля 2022 года Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России. Власти страны регулярно обновляют список компаний и лиц из черного списка.

Достойно внимания Перспективы рынка криптовалют и биткоина: как их удачно монетизировать

В Швейцарии заморозили активы россиян

Речь идет о сумме в размере 7,9 миллиарда долларов или 7,5 миллиарда швейцарских франков. В июле этого года сообщалось, что эта сумма составляла 6,7 миллиарда швейцарских франков ( 7,09 миллиарда долларов по актуальному курсу), включая санкции против 1239 физических лиц, 116 бизнесов и 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах страны.

Украина получит от Канады 370 миллионов долларов , которые привлекли благодаря продаже суверенных облигаций. Средства передадут через счет, который контролирует МВФ и направят на мирные цели.

Санкционные ограничения, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, включают запрет на оформление депозитов от россиян на общую сумму в размере 100 тысяч швейцарских франков или 105,8 тысячи долларов на одного человека. Речь идет и о юридических, и о физических лицах.

Кроме того, в Швейцарии оценили общую стоимость активов россиян вне зависимости от того, подпадают ли они под санкции. Согласно данным отчета за 3 июня 2022 года Министерства экономики страны, речь идет о сумме в размере 46,1 миллиарда швейцарских франков (48,8 миллиарда долларов США), принадлежащих 123 лицам или учреждениям и 7548 бизнесам.