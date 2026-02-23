ЕС требует ответа: почему на самом деле Венгрия блокирует санкции против России

ЕС обратился к Венгрии. Евросоюз требует от Будапешта объяснений, почему венгерское правительство блокирует новый пакет санкций против России. Напомним, Европа планировала принять эти ограничения до 24 февраля 2026 года.

Что именно хочет ЕС от Венгрии?

ЕС стремится, чтобы Венгрия объяснила, как она связывает поддержку нового пакета санкций против России с проблемами в работе нефтепровода "Дружба", сообщает "Укринформ".

Кая Каллас Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение пакета санкций, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса.