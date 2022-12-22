Привет от Китая: Кремль может потерять рынок сбыта для нефти в Азии

Похоже, что санкции против России, связанные с нефтью, набирают новые обороты. Более того, Кремль может потерять важнейший рынок сбыта. Речь идет об Азии. Больше об этом – рассказываем дальше.

Фиксируют первые признаки того, что мощные игроки начинают избегать сотрудничества с Россией после санкции стран G7, направленных на доходы Москвы от продажи сырья.

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Новые проблемы для России

Речь идет о компаниях, владеющих танкерами. Они избегают отправки своих судов по сбору сырой нефти из ключевого российского порта в Азии. Именно этот регион является основным рынком сбыта для России после потери Европы.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года покупатели российского сырья могут получить доступ к страхованию и другим критически важным услугам для торговли только, если они будут платить за нефть 60 или меньше долларов за баррель. Кроме того, в этот день также начало действовать эмбарго на чёрное золото из России от ЕС.

Динамику на рынке нефти влияет буквально на весь мир. Поэтому все изменения динамики и вызовы в этом секторе всегда в центре внимания. Особенно актуален этот вопрос в 2022 году на фоне санкций против России и взлета цен. Больше об основных изменениях за год – рассказываем в материале

В настоящее время транспортировка дальневосточной российской нефти ESPO из порта, по меньшей мере, на 10 долларов превышает предельную цену. Потому сторонам необходимо искать альтернативные варианты. Поэтому танкерные компании значительно сократили объемы транспортировки этой марки сырья.

Через 10 дней после начала действия санкционных ограничений они загрузили только 4,4 миллиона баррелей российской нефти. За аналогичный период в прошлом месяце этот показатель составлял 8,8 миллиона баррелей. В то же время импортеры из Азии не испытывают никаких проблем с ее приобретением с другой маркой российской нефти – Urals. Она уже торгуется ниже лимитированной цены.

Мощные компании отказываются от российской нефти

Однако похоже, что танкерные компании уклоняются от нефти ESPO после 5 декабря, по данным брокеров В этот список, по меньшей мере, входят две известные и крупные компании из Китая и Греции:

China Cosco Shipping – крупнейший оператор морских перевозок в мире и Поднебесной с флотом, насчитывающий больше, чем 1400 судов ;

; Фирма Avin International Ltd владеет флотом из 35 танкеров с емкостью 2,5 миллиона тонн.

Китайская компания после введения ценового потолка приостановила процесс перевозки нефти из порта Козьмино. Именно это краткий путь, которым в Китай и Индию попадала марка русской нефти ESPO. Запросы обеих компаний по получению объяснения ситуации остались без ответа.

Следовательно на рынке стало на 5 танкеров меньше, которые использовали именно для перевозки сырья ESPO Однако небольшие частные владельцы судов продолжают перевозить российскую нефть даже выше предельной цены, осознавая все риски.

Однако и для них окно возможностей становится меньше. На момент создания этого материала стоимость российских марок нефти остановилась на следующих уровнях: