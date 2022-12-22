Привіт від Китаю: Кремль може втратити ринок збуту для нафти в Азії

Схоже, що санкції проти Росії, які пов'язані з нафтою, набирають нових обертів. Ба більше, Кремль може втратити найважливіший ринок збуту. Йдеться про Азію. Більше про це – розповідаємо далі.

Фіксують перші ознаки того, що потужні гравці починають уникати співпраці з Росією після санкції країн G7, які спрямовані на доходи Москви від продажу сировини.

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Нові проблеми для Росії

Йдеться про компанії, які володіють танкерами. Вони уникають відправки своїх суден збору сирої нафти з ключового російського порту в Азії. Саме цей регіон є головним ринком збуту для Росії після втрати Європи.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року покупці російської сировини можуть отримати доступ до страхування та інших критично важливих послуг для торгівлі лише, якщо вони будуть платити за нафту 60 або менше доларів за барель. Крім того, у цей день також почало діяти ембарго на чорне золото з Росії від ЄС.

Динаміку на ринку нафти впливає буквально на увесь світ. Тому будь-які зміни динаміки та виклики у цьому секторі завжди у центрі уваги. Особливо актуальним це питання стало у 2022 році на тлі санкцій проти Росії та злету цін. Більше про основні зміни за рік – розповідаємо у матеріалі

Наразі транспортування далекосхідної російської нафти ESPO з порту, щонайменше, на 10 доларів перевищує граничну ціну. Тому сторонам необхідно шукати альтернативні варіанти. Тому танкерні компанії істотно скоротили обсяги транспортування цієї марки сировини.

За 10 днів після початку дії санкційних обмежень вони завантажили лише 4,4 мільйона барелів російської нафти. За аналогічний період минулого місяця цей показник становив 8,8 мільйона барелів. Водночас імпортери з Азії не мають жодних проблем з її придбанням з іншою маркою російської нафти – Urals. Вона уже торгується нижче лімітованої ціни.

Потужні компанії відмовляються від російської нафти

Проте схоже, що танкерні компанії ухиляються від нафти ESPO після 5 грудня, за даними брокерів. До цього списку, щонайменше, входять дві відомі та великі компанії з Китаю та Греції:

China Cosco Shipping – найбільший оператор морських перевезень у світі та Піднебесній з флотом, який налічує більше, ніж 1400 суден ;

; Фірма Avin International Ltd володіє флотом з 35 танкерів з місткістю 2,5 мільйона тонн.

Китайська компанія після запровадження цінової стелі зупинила процес перевезення нафти з порту Козьміно. Саме це короткий шлях, яким до Китаю та Індії потрапляла марка російської нафти ESPO. Запити до обох компаній щодо отримання пояснення ситуації залишилися без відповіді.

Відтак на ринку стало на 5 танкерів менше, які використовували саме для перевезення сировини ESPO. Проте невеликі приватні власники суден продовжують перевозити російську нафту навіть вище граничної ціни, усвідомлюючи усі ризики.

Проте й для них вікно можливостей стає меншим. На момент створення цього матеріалу, вартість російських марок нафти зупинилася на таких рівнях: