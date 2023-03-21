Речь идет о швейцарском банке UBS, который с недавних пор оказался в центре внимания из-за событий, связаны с банкопадом в США. Финансовое учреждение уже выдвинуло целый ряд требований для клиентов российского происхождения. Об этом сообщают российские СМИ.

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Крупнейший банк Швейцарии приступил к проверке клиентов-россиян

Во-первых, UBS требует предоставить документы, подтверждающие законность пребывания их клиентов в Швейцарии. Речь идет о паспорте страны проживания или вид на жительство в Швейцарии. Это нужно сделать до 5 мая 2023 года.

Во-вторых, швейцарский банк предупредил, что будет блокировать счета лиц, если не получит соответствующие документы до вышеупомянутой даты. UBS начнет выполнять свое решение с 6 мая 2023 года.

Любопытно! UBS выкупил при поддержке властей своего конкурента и второй по величине банк Швейцарии – Credit Suisse. Все из-за серьезных проблемы финучреждения, усугубившие крах банков в США. После новости о сделке акции UBS упали на 13%, по данным Financial Times.

Согласно тексту письма, самое большое банк Швейцарии намерен прекратить сотрудничество со всеми попавшими под санкции клиентами. Напомним, власти Швейцарии поддержала санкционную политику Евросоюза

На момент создания этого материала актуальная динамика акций UBS на двух биржах такова:

На американской бирже NYSE стоимость ценных бумаг швейцарского банка составляет 18,80 доллара за штуку . Рыночная капитализация составляет 58,4 миллиарда долларов , по данным Yahoo!Finance ;

. Рыночная капитализация составляет , по данным Yahoo!Finance ; В то время как на фондовой бирже в Цюрихе цена акций UBS колеблется на уровне 17,94 франко, согласно Google Финансы.

Напомним, что швейцарские банки активно выступали против конфискации российских активов в стране, когда шла такая дискуссия. Они заявляли, что это могло бы стать смертным приговором для всей отрасли. Кроме того, банки осудили решение властей о присоединении к санкциям против России.