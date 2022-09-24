Пять стран ЕС призывают ужесточить санкции против россии: что об этом известно

Несколько стран из Европейского Союза призывают расширить санкции против россии из-за полномасштабной войны в Украине. Что об этом известно – читайте дальше.

Главными флагманами этой инициативы стали Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония.

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Пять стран требуют ужесточить санкции ЕС против россии

Они призывают расширить санкции ЕС в энергетическом блоке. В частности, речь идет о бане для сжиженного нефтяного газа и ограничении сотрудничества в области ядерной энергетики.

Предложение также включает устранение еще большего количества банков из международной платежной системы, начиная с "Газпромбанка". российский кредитор пока лишен основной части санкций ЕС, поскольку этот банк используют европейские компании для оплаты поставок газа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Нью-Йорке заявил, что замороженные российские активы должны пойти на восстановление нашей страны. Речь идет о

Пятерка европейских стран призывает запретить услуги, связанные со страхованием, трансфер банкнот долларов США в россию, а также усиление ограничений для транзакций с криптовалютами.

ЕС и Европейская комиссия обсуждают новые санкционные ограничения против государства-агрессора. По всей вероятности, в пакет могут попасть дополнительные ограничения для сферы торговли.

В частности, в блоке уже начали обсуждать установку ценового потолка для российской нефти. Этот шаг сравнит ЕС с США, пытающимися удержать цены на черное золото от роста. Польша, Ирландия и страны Балтии призывают принять решение о: