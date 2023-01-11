Однако несколько стран ЕС не демонстрируют желаемый уровень активности в замораживании российских активов. Речь идет о Греции и Мальте. Кроме того, летом 2022 года стало известно, что эти государства удвоили объемы закупки нефти из России после начала полномасштабной войны против Украины.

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Пассивные позиции двух стран ЕС

Пока известно, что все 27 стран Евросоюза с конца февраля 2022 года заморозили российские подсанкционные активы почти на 20,3 миллиарда евро или 22 миллиарда долларов США.

При этом Люксембург, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия и Австрия оценили свои действия в более, чем миллиард евро. Блок даже рассматривает возможность конфискации этих активов для помощи Украине. Прежде всего, речь идет о послевоенном восстановлении страны.

Почти каждая страна ЕС заморозила российские активы как минимум на сотни миллионов, согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомились журналисты Reuters. В контексте этого вопроса ярко выделяются Греция и Мальта. Сообщают о следующих данных:

Греция отчиталась ЕС о заморозке российских активов на сумму в размере 212 тысяч евро ;

; Власти Мальты сообщили о таких активов на 147 тысяч евро.

Это немного удивляет,

– заявил чиновник ЕС на условиях анонимности.

По его словам, эти страны либо не выполняют свою работу, либо в их финансовой системе просто нет активов россиян, которые можно оценить в более крупные суммы. Мальта и Греция сразу не ответили на запрос Reuters по поводу этой ситуации.

На каких вопросах сосредоточены в ЕС

За более чем 10 месяцев, прошедших после начала агрессивной войны России против Украины, Евросоюз внес в черные списки 1300 человек и 120 организаций. Параллельно европейский блок ввел мощные экономические санкции против России, охватывающие ряд сфер. Среди них:

Торговля;

Транспорт;

Энергетика;

Банковский и оборонный секторы;

Средства массовой информации.

В то же время, есть риск, что ЕС уже исчерпал лимит сильных экономических санкций против государства-агрессора, которые готовы поддержать все 27 стран. В то же время есть несколько государств с ястребиной позицией по отношению к России.

Важно! В их числе Польша и страны Балтии. Они озвучивают свои призывы на регулярной основе. Например, эти государства настаивали на введении такой граничной цены на российскую нефть, которая, как можно сильнее ударит по доходах официальной Москвы.

Кроме того, в 2023 году внимание Евросоюза приковано к вопросу конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Этот вопрос также включает в себя средства центрального банка России в Европе.

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Но в то же время существует вопрос, стоит ли вообще идти по этому пути. Конечно, есть несколько юридических прецедентов, но некоторые страны серьезно обеспокоены вопросом дальнейших судебных исков. В то время как другие, напротив, поддерживают идею передачи замороженных российских активов россиян Украине, ведь это будет правильно.

В связи с этим, Евросоюз работает над созданием юридической инфраструктуры по привлечению к уголовной ответственности во всех 27 странах за обход санкций.