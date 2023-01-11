Однако несколько стран ЕС не демонстрируют желаемый уровень активности в замораживании российских активов. Речь идет о Греции и Мальте. Кроме того, летом 2022 года стало известно, что эти государства удвоили объемы закупки нефти из России после начала полномасштабной войны против Украины.
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Пассивные позиции двух стран ЕС
Пока известно, что все 27 стран Евросоюза с конца февраля 2022 года заморозили российские подсанкционные активы почти на 20,3 миллиарда евро или 22 миллиарда долларов США.
При этом Люксембург, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия и Австрия оценили свои действия в более, чем миллиард евро. Блок даже рассматривает возможность конфискации этих активов для помощи Украине. Прежде всего, речь идет о послевоенном восстановлении страны.
Почти каждая страна ЕС заморозила российские активы как минимум на сотни миллионов, согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомились журналисты Reuters. В контексте этого вопроса ярко выделяются Греция и Мальта. Сообщают о следующих данных:
- Греция отчиталась ЕС о заморозке российских активов на сумму в размере 212 тысяч евро;
- Власти Мальты сообщили о таких активов на 147 тысяч евро.
Это немного удивляет,
– заявил чиновник ЕС на условиях анонимности.
По его словам, эти страны либо не выполняют свою работу, либо в их финансовой системе просто нет активов россиян, которые можно оценить в более крупные суммы. Мальта и Греция сразу не ответили на запрос Reuters по поводу этой ситуации.
На каких вопросах сосредоточены в ЕС
За более чем 10 месяцев, прошедших после начала агрессивной войны России против Украины, Евросоюз внес в черные списки 1300 человек и 120 организаций. Параллельно европейский блок ввел мощные экономические санкции против России, охватывающие ряд сфер. Среди них:
- Торговля;
- Транспорт;
- Энергетика;
- Банковский и оборонный секторы;
- Средства массовой информации.
В то же время, есть риск, что ЕС уже исчерпал лимит сильных экономических санкций против государства-агрессора, которые готовы поддержать все 27 стран. В то же время есть несколько государств с ястребиной позицией по отношению к России.
Кроме того, в 2023 году внимание Евросоюза приковано к вопросу конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Этот вопрос также включает в себя средства центрального банка России в Европе.
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Но в то же время существует вопрос, стоит ли вообще идти по этому пути. Конечно, есть несколько юридических прецедентов, но некоторые страны серьезно обеспокоены вопросом дальнейших судебных исков. В то время как другие, напротив, поддерживают идею передачи замороженных российских активов россиян Украине, ведь это будет правильно.
В связи с этим, Евросоюз работает над созданием юридической инфраструктуры по привлечению к уголовной ответственности во всех 27 странах за обход санкций.