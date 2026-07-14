Украина расширила санкции против России – какие криптобиржи попали под запрет

Санкции вынуждают Россию искать альтернативные механизмы доступа к международной финансовой инфраструктуре и преобразовывать собственные инструменты расчетов. Поэтому было предложено расширить секторальные ограничения в отношении финучреждений страны-агрессора.

Под ударом оказались виртуальные активы

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада утвердила соответствующее решение СНБО. Проект постановления поддержали 312 народных депутатов, а более подробно об изменениях рассказали в Нацбанке.

В частности, речь идет о переосмыслении подходов к борьбе с обходом санкций, ведь противник постоянно создает новые криптовалютные биржи, платформы, сервисы, виртуальные активы и т. д. Реакцию на такие меры уже отслеживают в политике США, ЕС и Великобритании.

Например, изменения предусматривают запрет на операции со:

стейблкоинами, обеспеченными российским рублем;

криптобиржами, платформами и другими поставщиками финансовых услуг (независимо от страны регистрации), которые обеспечивают проведение операций с такими рублевыми стейблкоинами.

Правда, на данный момент рынок виртуальных активов в Украине еще не имеет полноценного законодательного регулирования, поэтому ограничения не будут реализовываться посредством лицензирования или надзора за поставщиками соответствующих услуг. В то же время, по словам главы регулятора, это не сужает сферу действия санкций, поэтому финучреждения обязаны принять все необходимые меры реагирования и усилить бдительность.

Андрей Пишный, председатель Национального банка Украины Мы не останавливаемся и продолжаем совместно с партнерами совершенствовать санкционный режим и реагировать на новые вызовы, усиливая давление на финансовую инфраструктуру, работающую в интересах агрессора.

Напомним, накануне европейская разведка предупредила об уязвимости банковской системы России в преддверии 21-го пакета ограничений. Ухудшение качества кредитного портфеля и рост долговой нагрузки домохозяйств создают "взрывоопасный" риск, в то время как расходы на войну все больше истощают госбюджет.