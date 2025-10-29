Оказался в ловушке: танкер с российской нефтью "застрял" из-за санкций
- Танкер с российской нефтью "Фурия" изменил курс из-за санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" и сейчас находится в Балтийском море.
- Танкер перевозит 730 000 баррелей сырой нефти Urals.
США ввели санкции против ряда российских компаний. Речь идет о "Лукойле" и "Роснефти". В результате этого, "встал" танкер с нефтью из России.
Что известно о танкере с российской нефтью?
Танкер с российской нефтью "Фурия" сначала направлялся в Индию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Впоследствии судно изменило курс. Сейчас этот танкер "стоит" в Балтийском море. Очевидно, что маршрут судна был изменен из-за американских санкций.
Обратите внимание! Минфин США сказал, что операции, связанные с двумя подсанкционными компаниями("Лукойл" и "Роснефть"), должны быть завершены до 21 ноября.
Судно указало Сикку – порт в индийском штате Гуджарат, который используется частным нефтеперерабатывающим заводом Reliance Industries Ltd. и государственной Bharat Petroleum Corp. Ltd. – как следующий пункт назначения, с ожидаемой датой прибытия в середине ноября,
– отмечает издание.
Уже впоследствии расписание было изменено. По состоянию на сейчас, известно, что планируется прибытие судна в египетский Порт-Саид к середине следующего месяца.
Танкер везет сырую нефть Urals. Общие объемы ее составляют примерно – 730 000 баррелей.
Важно! Введение этих санкций лишит индийские НПЗ чрезвычайно дешевой нефти.
Что известно о санкциях США?
22 октября стало известно, о новых санкциях США против России. Как отметил Трамп, ограничения против "Лукойла" и "Роснефти" должны были побудить Путина остановить войну в Украине.
Путин указал, что эти санкции не будут влиять на ситуацию. Российский лидер назвал стабильным положение дел в российской энергетике.
Акции российских компаний летят вниз, сообщает The Moscow Times. Так происходит из-за влияния американских санкций. Например акции Роснефти упали на 5,6%.