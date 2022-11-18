ЕС готов к введению ценового потолка на нефть из России: когда это может произойти

Санкционные ограничения по отношению к российской нефти один из важнейших этапов борьбы с Россией. В частности, в ЕС готовы к следующему шагу. Больше об этом – читайте дальше.

В Евросоюзе ожидают, что ценовой потолок на российскую нефть от стран G7 заработает 5 декабря 2022 года. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон добавил, что на сегодняшний день их цель состоит в том, что завершить это соглашение к этой дате.

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Введение ценового потолка для российской нефти

США ставят своей целью уже в ближайшие дни выпустить инструкцию по установке потолка цен на российскую нефть и готов к некоторым заминкам с реализацией этого плана, заявили в Государственном департаменте США.

Стоит также добавить, что с 5 декабря 2022 года Евросоюз остановит процесс приобретения российской нефти, а с 5 февраля 2023 года ограничения расширятся и на российские нефтепродукты. Для государства-агрессора Европа – крайне важный рынок, поэтому эти санкции должны стать мощным ударом для одного из ведущих мировых производителей и экспортеров черного золота.

Российский центробанк заявил, что в стране зафиксирован дефицит валюты . Что явилось одним из последствий начала частичной мобилизации в России.

Кадри Симсон добавила, что европейские санкции касаются сырой нефти для стран Евросоюза, а также они покрыли возможный разрыв цен на сырье для международных покупателей благодаря восьмому пакету санкций.