В прошлом месяце в России был зафиксирован дефицит валюты. Дело в том, что из-за мобилизации спровоцировало снятие денег с депозитов в евро и долларах США. Также зафиксирована новая волна покупки валюты на местной бирже.

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Дефицит валюты в России

Главу центробанка Эльвира Набиуллина призвала россиян отдавать предпочтение валютам так называемых "дружественных стран". К примеру, китайский юань. Добавляют, что спрос на евро и доллар, получивших статус токсичных из-за санкций, резко вырос после объявления мобилизации в сентябре 2022 года и последующего массового побега россиян за границу.

К теме! Согласно данным издания Politico, в Евросоюзе заморозили российские активы, которые оценивают в 68 миллиардов евро. Лидером стала Бельгия, где обнаружили 50 миллиардов евро, далее следует Люксембург с 5,5 миллиарда евро.

На фоне санкционных рисков и оттока депозитов в иностранных валютах несколько банков зафиксировали существенное снижение валютных счетов. Также центробанк России сообщил, что в результате зафиксирован дефицит валютной ликвидности на рынке.

В октябре 2022 года объемы снятия средств с депозитов как физических, так и юридических лиц в иностранной валюте достигли отметки на уровне 14,8 миллиарда долларов США. В то же время, на Московской бирже купили валюту на сумму 1,2 миллиарда долларов.