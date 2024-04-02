Санкции для них не проблема: насколько обогатились российские миллиардеры с начала 2024 года

Несмотря на полномасштабное вторжение в Украину и санкции Запада российские миллиардеры продолжают увеличивать свое состояние. В частности, за первый квартал 2023 года 10 бизнесменов из окружения Путина заработали более 18 миллиардов долларов.

Российские миллиардеры увеличивают свои капиталы

Лучшие результаты за первые три месяца 2024 года зафиксировал соучредитель компаний Еврохим и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние выросло на 5,29 миллиарда долларов до 24,1 миллиарда долларов.

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В то же время пиковые потери понес основатель USM Holdings Алишер Усманов. Его состояние уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов до 18,3 миллиарда долларов.

Осенью 2023 года стало известно, что российские богачи начали массово выводить средства из Европы . По подсчетам Bloomberg, общая стоимость активов, которые россияне вывели из европейских стран с февраля 2022 года, составляет, минимум50 миллиардов долларов.

В общем десятка самых богатых россиян выглядит так:

Совладелец Норникеля Владимир Потанин (с начала 2024 года его состояние выросло на 768 миллионов долларов до 31,8 миллиарда долларов);

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+2,91 миллиарда долларов до 26,9 миллиарда долларов);

Совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон (– 747 миллионов долларов до 26,7 миллиарда долларов);

Совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (+1,79 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда долларов);

Бенефициар компании Северсталь Алексей Мордашов (+3,75 миллиарда долларов до 24,6 миллиарда долларов);

Андрей Мельниченко (+ 5,29 миллиарда долларов до 24,1 миллиарда долларов);

Алишер Усманов (- 2,8 миллиарда долларов до 18,3 миллиарда долларов);

Михаил Прохоров (+ 1,38 миллиарда долларов до 17,1 миллиарда долларов);

Основатель Альфа-групп Михаил Фридман (+1,21 миллиарда долларов до 13,5 миллиарда долларов);

Совладелец НОВАТЭК и Сибур Геннадий Тимченко (- 1,45 миллиарда долларов до 12,7 миллиарда долларов).

Добавим, что на момент создания этого материала, в тройку самых богатых людей в мире входят Бернар Арно (230 миллиардов долларов), Джефф Безос (204 миллиарда долларов) и Илон Маск (189 миллиардов долларов).